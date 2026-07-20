«Спасибо, ты оставил нас на вершине мира!» Дель Потро обратился к Месси после финала ЧМ

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро обратился к 39-летнему нападающему и капитану сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси после поражения команды в финале чемпионата мира 2026 года от Испании.

«СПАСИБО, ЛЕО!!! Ты оставил нас на вершине мира!!! Мы гордимся тобой, сборной и тем, как достойно ты нас представлял!!! СПАСИБО!» — написал дель Потро на своей странице в соцсети X.

В решающем матче ЧМ-2026 испанцы со счётом 1:0 обыграли сборную Аргентины в дополнительное время. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.