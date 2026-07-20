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Видео: Андрей Рублёв празднует завоевание титула в Бостаде

Видео: Андрей Рублёв празднует завоевание титула в Бостаде
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В социальных сетях появились видео, на которых олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв празднует завоевание титула чемпиона грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция.

В решающем матче Бостада Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 21-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери (2).

Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Для Рублёва титул в Бостаде стал 18-м личным в карьере на уровне ATP и первым в сезоне-2026. Андрей уже побеждал в Бостаде, это произошло в 2023 году.

За счёт этой победы Рублёв улучшил своё положение в мировом рейтинге. Россиянин поднялся на 14-ю строчку с 16-й.

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