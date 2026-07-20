Видео: Андрей Рублёв празднует завоевание титула в Бостаде

В социальных сетях появились видео, на которых олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв празднует завоевание титула чемпиона грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция.

В решающем матче Бостада Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 21-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери (2).

Для Рублёва титул в Бостаде стал 18-м личным в карьере на уровне ATP и первым в сезоне-2026. Андрей уже побеждал в Бостаде, это произошло в 2023 году.

За счёт этой победы Рублёв улучшил своё положение в мировом рейтинге. Россиянин поднялся на 14-ю строчку с 16-й.