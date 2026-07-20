Шериф стала чемпионкой турнира в Яссах, Бадоса не смогла доиграть финал
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Бывшая вторая, ныне 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла доиграть матч с 73-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф в финале турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния.
Яссы. Финал
20 июля 2026, понедельник. 11:10 МСК
73
Маяр Шериф
М. Шериф
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|4
|
|0
93
Паула Бадоса
П. Бадоса
Бадоса снялась при счёте 6:4, 4:0 в пользу Шериф. Незавершившаяся встреча продлилась 1 час и 13 минут. В её рамках Шериф ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Бадосы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Отметим, что для 30-летней Шериф титул в Яссах стал вторым на уровне тура в карьере. Первый она завоевала в 2022 году в Парме.
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