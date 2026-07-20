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Маяр Шериф – Паула Бадоса, результат матча 20 июля, счет 2:0, финал турнира в Яссах

Шериф стала чемпионкой турнира в Яссах, Бадоса не смогла доиграть финал
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Бывшая вторая, ныне 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла доиграть матч с 73-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф в финале турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния.

Яссы. Финал
20 июля 2026, понедельник. 11:10 МСК
Маяр Шериф
73
Египет
Маяр Шериф
М. Шериф
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		4
4 		0
         
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Бадоса снялась при счёте 6:4, 4:0 в пользу Шериф. Незавершившаяся встреча продлилась 1 час и 13 минут. В её рамках Шериф ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Бадосы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, что для 30-летней Шериф титул в Яссах стал вторым на уровне тура в карьере. Первый она завоевала в 2022 году в Парме.

Сетка турнира WTA-250 в Яссах
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