Шериф стала чемпионкой турнира в Яссах, Бадоса не смогла доиграть финал

Бывшая вторая, ныне 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла доиграть матч с 73-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф в финале турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния.

Бадоса снялась при счёте 6:4, 4:0 в пользу Шериф. Незавершившаяся встреча продлилась 1 час и 13 минут. В её рамках Шериф ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Бадосы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, что для 30-летней Шериф титул в Яссах стал вторым на уровне тура в карьере. Первый она завоевала в 2022 году в Парме.