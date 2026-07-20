«Мне срочно нужна форма Испании с двумя звёздами!» Давидович-Фокина — о финале ЧМ-2026

20-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина отреагировал на победу сборной Испании по футболу в финале чемпионата мира 2026 года.

«Мне срочно нужна форма сборной Испании с двумя звёздами!» — написал Давидович-Фокина на своей странице в соцсети X.

В решающем матче испанцы со счётом 1:0 обыграли сборную Аргентины в дополнительное время. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Теннисист следил за игрой по трансляции.

Напомним, Давидович-Фокина — теннисист российского происхождения. Его отец, Эдуард Марк Давидович, имел двойное российско-шведское гражданство, был боксёром. Мать — Татьяна Фокина, русская.