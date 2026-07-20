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Борис Беккер — о финале ЧМ-2026: поздравляю Испанию, но я всё равно люблю Месси!

Борис Беккер — о финале ЧМ-2026: поздравляю Испанию, но я всё равно люблю Месси!
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу сборной Испании по футболу в финале чемпионата мира 2026 года.

«Поздравляю Испанию, но я всё равно люблю Месси!!!» — написал Беккер на своей странице в соцсети X.

В решающем матче испанцы со счётом 1:0 обыграли сборную Аргентины в дополнительное время. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Также Беккер высоко оценил выступление полузащитника сборной Испании Родри на ЧМ. Он стал обладателем «Золотого мяча» турнира. «Потрясающий игрок», — добавил Беккер.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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