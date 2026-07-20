Алиса Октябрёва потерпела поражение в первом круге турнира в Праге
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Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» — 2026 403-я ракетка мира чешская теннисистка Алиса Октябрёва не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия.
Прага. 1-й круг
20 июля 2026, понедельник. 12:10 МСК
403
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
362
Осеан Доден
О. Доден
В матче первого круга Октябрёва (WC) со счётом 3:6, 3:6 проиграла 362-й ракетке мира из Франции Осеан Доден.
Встреча Октябрёвой с Доден продлилась 1 час и 13 минут. В её рамках Алиса четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Доден два эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Следующей соперницей Доден в Праге станет победительница матча Антония Ружич (Хорватия, 6) — Доминика Шалькова (Чехия, Q).
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