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Алиса Октябрёва – Осеан Доден, результат матча 20 июля, счет 0:2, 1-й круг турнира в Праге

Алиса Октябрёва потерпела поражение в первом круге турнира в Праге
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Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» — 2026 403-я ракетка мира чешская теннисистка Алиса Октябрёва не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия.

Прага. 1-й круг
20 июля 2026, понедельник. 12:10 МСК
Алиса Октябрёва
403
Чехия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Осеан Доден
362
Франция
Осеан Доден
О. Доден

В матче первого круга Октябрёва (WC) со счётом 3:6, 3:6 проиграла 362-й ракетке мира из Франции Осеан Доден.

Встреча Октябрёвой с Доден продлилась 1 час и 13 минут. В её рамках Алиса четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Доден два эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Доден в Праге станет победительница матча Антония Ружич (Хорватия, 6) — Доминика Шалькова (Чехия, Q).

Сетка WTA-250 в Праге
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