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«Не ставлю перед собой такую цель». Рублёв — о возвращении в топ-10 рейтинга ATP

«Не ставлю перед собой такую цель». Рублёв — о возвращении в топ-10 рейтинга ATP
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв высказался о желании вернуться в топ-10 мирового рейтинга после завоевания титула чемпиона грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция.

В решающем матче Бостада Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 21-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери (2).

Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

– За последние пару недель я внёс некоторые изменения, здесь почувствовал, что они постепенно начинают приносить результат. Конечно, иногда я всё ещё слишком эмоционально реагирую или что-то высказываю на корте, но в самые важные моменты мне удалось сохранять концентрацию и не выпадать из игры.

Я доволен своей игрой, но понимаю, нужно продолжать работать. Если хочу вернуться в топ-10, мне нужно совершенствоваться и научиться полностью контролировать свои эмоции.

– Возвращение в топ-10 – это ваша цель?
– Нет, я не ставлю перед собой такую цель. Если начну делать всё правильно, вернусь в топ-10. Сейчас главное — улучшать свою игру и продолжать работать, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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