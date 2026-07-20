«Не ставлю перед собой такую цель». Рублёв — о возвращении в топ-10 рейтинга ATP

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв высказался о желании вернуться в топ-10 мирового рейтинга после завоевания титула чемпиона грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция.
В решающем матче Бостада Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 21-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери (2).
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– За последние пару недель я внёс некоторые изменения, здесь почувствовал, что они постепенно начинают приносить результат. Конечно, иногда я всё ещё слишком эмоционально реагирую или что-то высказываю на корте, но в самые важные моменты мне удалось сохранять концентрацию и не выпадать из игры.
Я доволен своей игрой, но понимаю, нужно продолжать работать. Если хочу вернуться в топ-10, мне нужно совершенствоваться и научиться полностью контролировать свои эмоции.
– Возвращение в топ-10 – это ваша цель?
– Нет, я не ставлю перед собой такую цель. Если начну делать всё правильно, вернусь в топ-10. Сейчас главное — улучшать свою игру и продолжать работать, — сказал Рублёв на пресс-конференции.
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