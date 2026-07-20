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«Я понимал его». Рублёв объяснил, почему упомянул диджея Авичи после победы в Бостаде

«Я понимал его». Рублёв объяснил, почему упомянул диджея Авичи после победы в Бостаде
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему после завоевания титула чемпиона грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция упомянул диджея Авичи, который ушёл из жизни в 2018 году.

Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

– Во время церемонии награждения ты упомянул шведского музыканта Авичи – Тима Берглинга. Почему решил это сделать и что он для тебя значит?
– Упомянул его потому, что, во-первых, он был для меня огромным источником вдохновения. Это один из моих любимых исполнителей, особенно если говорить об EDM (Electronic Dance Music)-музыке. Мне кажется, во многом я понимал его и чувствовал что-то похожее. И вообще, на мой взгляд, он был настоящим гением своего времени. Таких людей было очень мало. Кроме того, он швед, и я знаю, насколько большое значение он имеет для Швеции. Хотя, конечно, не только для Швеции, для всего мира. Но всё-таки это его родная страна.

– Ты слушаешь Берглинга перед матчами?
– Нет. Перед матчами обычно вообще не слушаю музыку. Но в целом очень люблю музыку, поэтому у меня есть все его альбомы, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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