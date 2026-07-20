Известно, что Алькарас сказал Ямалю после победы сборной Испании в финале ЧМ-2026

Стало известно, что семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сказал своему соотечественнику, 19-летнему форварду сборной Испании Ламину Ямалю после победы национальной команды в финале чемпионата мира — 2026 по футболу.

Алькарас как почётный гость вышел на поле после матча.

Ямаль. Как ты?

Алькарас: На седьмом небе от счастья, как и вы, чуваки. Вы сделали это возможным, — сказали спортсмены в видео от DAZN.

В решающем матче испанцы со счётом 1:0 обыграли сборную Аргентины в дополнительное время. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Отметим, Алькарас принял участие в церемонии открытия матча. Он вынес главный трофей на поле перед стартом игры.