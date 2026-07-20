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Известно, что Алькарас сказал Ямалю после победы сборной Испании в финале ЧМ-2026

Известно, что Алькарас сказал Ямалю после победы сборной Испании в финале ЧМ-2026
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Стало известно, что семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сказал своему соотечественнику, 19-летнему форварду сборной Испании Ламину Ямалю после победы национальной команды в финале чемпионата мира — 2026 по футболу.

Алькарас как почётный гость вышел на поле после матча.

Ямаль. Как ты?
Алькарас: На седьмом небе от счастья, как и вы, чуваки. Вы сделали это возможным, — сказали спортсмены в видео от DAZN.

В решающем матче испанцы со счётом 1:0 обыграли сборную Аргентины в дополнительное время. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Отметим, Алькарас принял участие в церемонии открытия матча. Он вынес главный трофей на поле перед стартом игры.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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