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Мария Шарапова опубликовала большую подборку своих свежих фотографий

Мария Шарапова опубликовала большую подборку своих свежих фотографий
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свежую подборку своих повседневных фотографий. На одну из них попал её возлюбленный — британский бизнесмен Алекс Гилкс.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, член мирового Зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария выиграла 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Ранее Шарапова посетила Уимблдон-2026, чемпионкой которого стала чешка Линда Носкова.

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