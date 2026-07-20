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Соболенко проводит 100-ю неделю на вершине рейтинга WTA. Это 10-й результат в истории

Соболенко проводит 100-ю неделю на вершине рейтинга WTA. Это 10-й результат в истории
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня, 20 июля, начала свою 100-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Соболенко — 10-я теннисистка в истории с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году, которой удалось достичь такой отметки, сообщает Opta Ace.

Соболенко планирует вернуться в тур после Уимблдона-2026 на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада, который пройдёт со 2 по 13 августа.

28-летняя Соболенко — чемпионка 24 турниров на уровне WTA, включая ТБШ. Арине пока не покорялись «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

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