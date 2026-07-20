«Ненавижу то, что сейчас происходит». Паула Бадоса — о снятии с финала турнира в Яссах

Бывшая вторая, ныне 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала поражение в матче с 73-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф в финале турнира категории WTA-250 в Яссах, Румыния. Бадоса не смогла доиграть матч при счёте 6:4, 4:0 в пользу соперницы.
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«Прежде всего хочу поздравить Маяр. Она настоящий боец, выиграть 10 матчей подряд непросто, поэтому я очень рада за тебя и твою команду. Знаю, как усердно ты работаешь. Желаю тебе удачи.
Всегда стараюсь быть честной и искренней. Должна сказать, что я ненавижу то, что сейчас происходит. Ненавижу проигрывать финалы. Очень жаль, что всё закончилось именно так, но моё тело больше не позволяло продолжать, поэтому я хочу попросить за это прощения.
Однако хочу сказать и другое. Ещё месяц назад у меня была одна из худших серий поражений в карьере, а всего месяц спустя – уже одна из лучших победных серий. В последнее время в моей жизни стало немного больше позитива», — сказала Бадоса на церемонии награждения.
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