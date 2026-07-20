WTA с июля обязала теннисисток проходить гендерное тестирование

Женская теннисная ассоциация (WTA) с 1 июля 2026 года сделала обязательным требование об однократном прохождении гендерного тестирования спортсменок для допуска к соревнованиям под своей эгидой, сообщает журналист Бен Ротенберг на своём сайте.

В анализах теннисисток якобы будут искать ген SRY, который обычно находится в Y-хромосоме и отвечает за запуск развития яичек у эмбриона. Для анализа используют мазок с внутренней стороны щеки, слюну или кровь.

Если ген SRY обнаружат, теннисистку якобы временно отстранят и направят на дополнительное обследование. Продолжить карьеру она сможет только в случае, если докажет наличие особенности полового развития, при которой её организм не подвергался физиологическому воздействию мужского полового созревания, или наличие синдрома полной нечувствительности к андрогенам.

Также в связи с запуском новой политики теннисистки должны будут подписать документ, подтверждающий согласие на тестирование и сотрудничество с медицинским отделом WTA со следующим текстом: «Я признаю, что, если не пройду генетическое тестирование пола по требованию WTA либо приму участие в турнире WTA, хотя мне известно, что в соответствии с настоящей Политикой допуска я не имею права выступать, WTA может применить ко мне дисциплинарные меры. Я также признаю и соглашаюсь с тем, что такие меры могут, помимо прочего, предусматривать определённый период отстранения от участия в турнирах WTA, в результате чего причина моего отстранения может стать достоянием общественности или предметом публичных предположений».

Среди возможных санкций указаны предупреждение или выговор, отстранение от турниров на определённый срок, лишение привилегий, штраф и аннулирование результатов, показанных в период, когда спортсменка не имела права участвовать.

Отметим, что с 2028 года генетический тест обязателен на Олимпиадах.