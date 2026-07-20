Янник Синнер превзошёл Ллейтона Хьюитта по числу недель в статусе первой ракетки мира
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 20 июля, начал 81-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Тем самым он закрепился в топ-10 теннисистов в истории по продолжительности нахождения на вершине рейтинга.
Синнер вытеснил из топ-10 австралийца Ллейтона Хьюитта, в активе которого было 80 недель в роли первой ракетки мира.
Теперь рейтинг лучших теннисистов по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP выглядит следующим образом:
- Новак Джокович (428 недель).
- Роджер Федерер (310).
- Пит Сампрас (286).
- Иван Лендл (270).
- Джимми Коннорс (268).
- Рафаэль Надаль (209).
- Джон Макинрой (170).
- Бьорн Борг (109).
- Андре Агасси (101).
- Янник Синнер (81).
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