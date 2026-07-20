Янник Синнер превзошёл Ллейтона Хьюитта по числу недель в статусе первой ракетки мира

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 20 июля, начал 81-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Тем самым он закрепился в топ-10 теннисистов в истории по продолжительности нахождения на вершине рейтинга.

Синнер вытеснил из топ-10 австралийца Ллейтона Хьюитта, в активе которого было 80 недель в роли первой ракетки мира.

Теперь рейтинг лучших теннисистов по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP выглядит следующим образом:

Новак Джокович (428 недель). Роджер Федерер (310). Пит Сампрас (286). Иван Лендл (270). Джимми Коннорс (268). Рафаэль Надаль (209). Джон Макинрой (170). Бьорн Борг (109). Андре Агасси (101). Янник Синнер (81).