Рублёв опубликовал подборку памятных фото 2026 года в честь завоевания титула в Бостаде

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях подборку своих рандомных фотографий со всего 2026 года в честь завоевания титула чемпиона грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция.

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Напомним, в решающем матче Бостада Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 21-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери (2).

Для Рублёва титул в Бостаде стал 18-м личным в карьере на уровне ATP и первым – в сезоне-2026. Андрей уже побеждал в Бостаде, это произошло в 2023 году.

За счёт этой победы Рублёв улучшил своё положение в мировом рейтинге.