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«Полный бред». Шелтон — о словах Фиса про его превосходство на грунте

«Полный бред». Шелтон — о словах Фиса про его превосходство на грунте
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Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон считает бредом уверенность Артюра Фиса (23-й номер рейтинга) в своей победе на грунте во встрече с ним.

«Артюр думает, что он лучше на грунте, чем он есть на самом деле. Он сказал мне, что из 10 сетов выиграет все 10 против меня. Полный бред. Уверен, мы когда-нибудь это проверим», – приводит слова Шелтона ATP Tour.

Счёт личных встреч между Беном Шелтоном и Артюром Фисом – 2-1 в пользу американского теннисиста.

Следующим соревнованием для Шелтона и Фиса будет хардовый турнир категории ATP-500, который пройдёт в Вашингтоне, США, с 27 июля по 2 августа.

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