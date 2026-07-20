Вавринка рассказал, планирует ли стать тренером после окончания карьеры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, планирует ли он стать тренером после окончания карьеры.

«Не думаю, что в следующем году или в ближайшее время стану тренером. Это не то, чем я хочу заниматься. Не хочу так много путешествовать. Хочу вести более спокойную жизнь, а что будет в долгосрочной перспективе — посмотрим», – приводит слова Вавринки Tennis Head.

Ранее Стэн Вавринка сообщил, что завершит карьеру после окончания сезона-2026. В текущем сезоне швейцарец выходил в третий круг на Открытом чемпионате Австралии – 2026, а также играл в финале United Cup.