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Вавринка рассказал, планирует ли стать тренером после окончания карьеры

Вавринка рассказал, планирует ли стать тренером после окончания карьеры
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, планирует ли он стать тренером после окончания карьеры.

«Не думаю, что в следующем году или в ближайшее время стану тренером. Это не то, чем я хочу заниматься. Не хочу так много путешествовать. Хочу вести более спокойную жизнь, а что будет в долгосрочной перспективе — посмотрим», – приводит слова Вавринки Tennis Head.

Ранее Стэн Вавринка сообщил, что завершит карьеру после окончания сезона-2026. В текущем сезоне швейцарец выходил в третий круг на Открытом чемпионате Австралии – 2026, а также играл в финале United Cup.

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