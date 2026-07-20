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«Думала, что закончу карьеру». Павлюченкова — о своём возвращении в тур в 2023 году

«Думала, что закончу карьеру». Павлюченкова — о своём возвращении в тур в 2023 году
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте россиянка Анастасия Павлюченкова рассказал, как возвращалась в теннисный тур после травмы колена в 2023 году.

«Когда я выходила с травмы в 2023 году, мне пришлось играть на турнирах самых низких категорий. Я выступала на «60-тысячниках» ITF, где дали уайлд-кард, потому что в других турнирах мне её почти не давали. Я думала: «Плевать, поеду, хочу вернуться, нужны очки». Хотела выиграть пару матчей, получить игровую практику. Но в начале 2023 года на всех крупных турнирах я вылетала в первом круге.

Психологически это было тяжело: там приличный уровень. Я думала: «А что, если я реально проиграю в первом круге?» Так и случилось — я проиграла в 1/4 финала «60-тысячника», потом — во втором круге «80-тысячника». Это было перед «Ролан Гаррос». Я думала: «Ну какой смысл ехать на «Ролан Гаррос», если я здесь два круга пройти не могу? Сыграю ещё пару турниров и закончу профессиональную карьеру, потому что я не понимаю». Но я нашла в себе силы, всегда могла сосредоточиться на турнирах «Большого шлема» — и хорошо сыграла», – сказала Павлюченкова на YouTube-канале «Больше!».

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