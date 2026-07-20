«Мне было тяжело от того, что она говорила». Павлюченкова — о наставничестве Хингис

Бывшая 11-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о времени, когда её наставником была пятикратная победительница турниров «Большого шлема» швейцарка Мартина Хингис.

«У меня был звёздный наставник. В 2013 году мне помогала Мартина Хингис, а в детстве – Штеффи Граф. Мартина Хингис — это как молитва… Я с ней выиграла турнир категории 250, и в тот момент казалось: «Она сидит в моём боксе, и я просто автоматически выигрываю этот турнир». Была уверенность, что можно открыть дверь ногой на всех турнирах.

В молодости был важен авторитет – когда рядом кто-то крутой… Она – легенда тенниса, сидит со мной рядом, чуть ли не чехол носит, подсказывает, находится в боксе. Казалось, что я сейчас всё заберу. Но это длилось недолго. Мне было тяжело от того, что она много говорила о себе: «Когда я играла – делала так, а при таком счёте – играла вот так», – сказала Павлюченкова на YouTube-канале «Больше!».