15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова объяснила возможные причины спада Чжэн Циньвэнь после Олимпиады-2024

Павлюченкова объяснила возможные причины спада Чжэн Циньвэнь после Олимпиады-2024
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова предположила, что могло стать причиной неудачных результатов олимпийской чемпионки – 2024 в одиночном разряде китаянки Чжэн Циньвэнь после победы на Играх.

«Хотела коснуться Чжэн Циньвэнь, которая выиграла Олимпиаду. Такое ощущение, что после этого она не выиграла ни одного матча, а уже прошло 1,5 года. Она подписала кучу контрактов. Не знаю, сбился ли фокус или давление, что выиграла Олимпиаду – и теперь надо всё выигрывать», – сказала Павлюченкова в видео на YouTube-канале «Больше!».

После победы на Олимпийских играх Циньвэнь завоевала чемпионский титул на турнире в Токио в 2024 году. Больше китаянка не побеждала на турнирах, а её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал четвертьфинал на «Ролан Гаррос» – 2025. Стоит отметить, что Циньвэнь испытывала проблемы из-за повреждения руки и операции на ней.

Материалы по теме
Звонарёва выиграла «челленджер»! Вера оставила без трофея двух молодых россиянок
Звонарёва выиграла «челленджер»! Вера оставила без трофея двух молодых россиянок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android