Павлюченкова объяснила возможные причины спада Чжэн Циньвэнь после Олимпиады-2024

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова предположила, что могло стать причиной неудачных результатов олимпийской чемпионки – 2024 в одиночном разряде китаянки Чжэн Циньвэнь после победы на Играх.

«Хотела коснуться Чжэн Циньвэнь, которая выиграла Олимпиаду. Такое ощущение, что после этого она не выиграла ни одного матча, а уже прошло 1,5 года. Она подписала кучу контрактов. Не знаю, сбился ли фокус или давление, что выиграла Олимпиаду – и теперь надо всё выигрывать», – сказала Павлюченкова в видео на YouTube-канале «Больше!».

После победы на Олимпийских играх Циньвэнь завоевала чемпионский титул на турнире в Токио в 2024 году. Больше китаянка не побеждала на турнирах, а её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал четвертьфинал на «Ролан Гаррос» – 2025. Стоит отметить, что Циньвэнь испытывала проблемы из-за повреждения руки и операции на ней.