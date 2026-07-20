15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надо давать больше денег за первые круги». Павлюченкова — о распределении призовых

«Надо давать больше денег за первые круги». Павлюченкова — о распределении призовых
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте россиянка Анастасия Павлюченкова заявила, что организаторам теннисных турниров нужно пересмотреть распределение призового бюджета.

«Я не понимаю распределение призовых. Пары еле-еле сводят концы с концами, и у них забирают призовые (организаторы «Большого шлема» снизили призовые для парного разряда с 20% до 10% от общего призового бюджета. – Прим. «Чемпионата»), хотя в одиночке, по сути, то же самое. Если посмотреть, сколько получаешь за первый круг и полуфинал, финал, выигрыш – колоссальная разница. Я считаю, распределение очень тупое. Надо давать больше денег за первые круги игрокам, которые в этом больше всего нуждаются. Потому что у всех топовых игроков и так куча контрактов и призовых. Они и так выигрывают и получают эти деньги. Сделайте больше призовых в первых кругах», – сказала Павлюченкова на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Рублёв завоевал первый титул в сезоне! Андрей в Бостаде обыграл итальянца из топ-20
Рублёв завоевал первый титул в сезоне! Андрей в Бостаде обыграл итальянца из топ-20
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android