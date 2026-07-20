«Надо давать больше денег за первые круги». Павлюченкова — о распределении призовых

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте россиянка Анастасия Павлюченкова заявила, что организаторам теннисных турниров нужно пересмотреть распределение призового бюджета.

«Я не понимаю распределение призовых. Пары еле-еле сводят концы с концами, и у них забирают призовые (организаторы «Большого шлема» снизили призовые для парного разряда с 20% до 10% от общего призового бюджета. – Прим. «Чемпионата»), хотя в одиночке, по сути, то же самое. Если посмотреть, сколько получаешь за первый круг и полуфинал, финал, выигрыш – колоссальная разница. Я считаю, распределение очень тупое. Надо давать больше денег за первые круги игрокам, которые в этом больше всего нуждаются. Потому что у всех топовых игроков и так куча контрактов и призовых. Они и так выигрывают и получают эти деньги. Сделайте больше призовых в первых кругах», – сказала Павлюченкова на YouTube-канале «Больше!».