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«Как будто ты в теплице». Павлюченкова — об опыте игры под закрытой крышей на Уимблдоне

«Как будто ты в теплице». Павлюченкова — об опыте игры под закрытой крышей на Уимблдоне
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, почему ей не понравилось играть под закрытой крышей на Уимблдоне.

«Я играла в прошлом году на «Уимблдоне» за выход в четвертьфинал и крыша была закрыта, когда мы вышли на корт. Честно говоря, было некомфортно играть. Во-первых, было ощущение, что я просто в теплице, где помидоры и огурцы, просто я знаю, потому что мама любит выращивать овощи. Воздуха вообще не было, очень жарко… У меня под конец первого сета голова начала кружиться, от нервов и от того, что реально нечем дышать, не хватало хотя бы ветерка. Корты были медленные, мячи большие, сильно крутились. Это мой личный опыт — мне не понравилось играть под крышей, – сказала Павлюченкова в видео на YouTube-канале «Больше!».

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