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«Почему к ней такое особое отношение?» Павлюченкова — о нарядах Наоми Осаки на ТБШ

«Почему к ней такое особое отношение?» Павлюченкова — о нарядах Наоми Осаки на ТБШ
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Бывшая 11-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о необычных нарядах японской теннисистки Наоми Осаки (13-й номер рейтинга) на турнирах «Большого шлема».

«100% она хочет внимания. Потому что, когда ты выходишь в таких нарядах, ты не можешь говорить: «Нет-нет, мне не нужно внимание». У неё результаты сейчас лучше, но она всё равно не доходит до полуфиналов, а о ней говорят. Это респект её команде. Наряды прикольные, нужно иметь стержень, чтобы выходить в таком.

Однако другой вопрос: «Почему Nike не делает подобного для Соболенко?» Она первая ракетка мира. Почему она играет в обычных нарядах? Хотя заслужила побольше, я бы сказала. Она фактурная, харизматичная, яркая. Я не знаю, почему такое особое отношение к Осаке, а не к Соболенко», – сказала Павлюченкова на YouTube-канале «Больше!».

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