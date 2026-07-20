Энди Маррей: стать первой ракеткой мира гораздо труднее, чем выиграть ТБШ

Двукратный чемпион олимпийских игр, обладатель трёх титулов турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал, почему считает путь к первой строчке мирового рейтинга сложнее победы на турнире «Большого шлема».

«Честно говоря, без этого титула на Уимблдоне британцы сочли бы мою карьеру неполной. В момент победы я почувствовал огромное облегчение. Это сняло груз с моих плеч: мне большеникогда не пришлось задаваться вопросом «А что, если?» до конца моей карьеры.

Однако, чтобы стать первой ракеткой мира, когда ты окружен величайшими игроками в истории, требует 52 недель упорного труда и выступлений на высочайшем уровне. И я бы сказал, что это гораздо труднее, чем выиграть турнир «Большого шлема», – сказал Маррей в видео, размещённом в аккаунте АТР в социальной сети Х.