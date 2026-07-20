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Рафаэль Ходар опубликовал фото с финала ЧМ-2026 по футболу

Рафаэль Ходар опубликовал фото с финала ЧМ-2026 по футболу
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25-я ракетка мира 19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар опубликовал фото с финала чемпионата мира – 2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины. Чемпионский титул завоевали испанские футболисты после гола Феррана Торреса, который он забил в дополнительное время (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Фото: Личный архив Рафаэля Ходара

Фото: Личный архив Рафаэля Ходара

«Чемпионы мира! Вперёд! – написал Ходар, сопроводив текст эмодзи двух звёзд и флага Испании.

Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. Ранее испанцы становились чемпионами мира в 2010 году, обыграв в финале турнира сборную Нидерландов, также забив единственный матч в игре в дополнительное время.

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