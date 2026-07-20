Фото: Карлос Алькарас и Ламин Ямаль с кубком ЧМ по футболу

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас опубликовал совместное фото со своим соотечественником Ламином Ямалем и трофеем чемпионата мира по футболу на своей странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Карлоса Алькараса

Вчера, 19 июля, в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины в дополнительное время (1:0). Игра прошла на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Национальная команда Аргентины является трёхкратным чемпионом мира.