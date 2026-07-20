«Словно не человек вовсе». Павлюченкова — о выступлении Джоковича на Уимблдоне-2026

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила выступление серба Новака Джоковича на прошедшем Уимблдоне-2026. Джокович проиграл в полуфинале турнира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
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«Джокович – это загадка. Кто бы вообще мог подумать, что он будет до сих пор играть и выходить в полуфинал на «Большом шлеме»? Он словно не человек вовсе.
Поэтому, мне кажется, для него полуфинал — не провал. Но ведь у него всегда стоит цель выигрывать крупные турниры и побеждать на «Больших шлемах». И здесь он должен сам решать – есть ли смысл продолжать, какие цели преследует и в каком он физическом состоянии? И в принципе – зачем ему продолжать?» – сказала Павлюченкова в видео на YouTube-канале «Больше!».
- 20 июля 2026
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