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«Словно не человек вовсе». Павлюченкова — о выступлении Джоковича на Уимблдоне-2026

«Словно не человек вовсе». Павлюченкова — о выступлении Джоковича на Уимблдоне-2026
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила выступление серба Новака Джоковича на прошедшем Уимблдоне-2026. Джокович проиграл в полуфинале турнира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Джокович – это загадка. Кто бы вообще мог подумать, что он будет до сих пор играть и выходить в полуфинал на «Большом шлеме»? Он словно не человек вовсе.

Поэтому, мне кажется, для него полуфинал — не провал. Но ведь у него всегда стоит цель выигрывать крупные турниры и побеждать на «Больших шлемах». И здесь он должен сам решать – есть ли смысл продолжать, какие цели преследует и в каком он физическом состоянии? И в принципе – зачем ему продолжать?» – сказала Павлюченкова в видео на YouTube-канале «Больше!».

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