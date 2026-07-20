Жасмин Паолини снялась с розыгрыша турниров в Вашингтоне и Торонто

Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира Жасмин Паолини снялась с предстоящего розыгрыша турниров WTA-500 в Вашингтоне, США, и «тысячника» в Торонто, Канада, из-за повреждения стопы.

«К сожалению, я решила сняться с турниров в Вашингтоне и Торонто, чтобы дать своей стопе немного больше времени на восстановление. Мне жаль, что меня там не будет, и я желаю всем, кто выступит там, отличных турниров. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку», – написала Паолини в одной из социальных сетей.

Отметим, что проблема со стопой также не позволила Паолини выступить в парном разряде Уимблдона-2026, где она должна была сыграть в паре с ещё одной итальянской теннисисткой Сарой Эррани.