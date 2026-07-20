«Это невероятное ощущение». Стефанос Циципас — о первом титуле за 16 месяцев

Чемпион Итогового турнира АТР — 2019, 51-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после первого завоёванного титула за 16 месяцев. Ранее грек стал победителем турнира АТР-250 в Гштааде, Швейцария, одолев в финале бельгийца Рафаэля Коллиньона (6:4, 6:7 (3:7), 6:3).
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– Вы не выигрывали титулов уже 16 месяцев. Что вы почувствовали, победив в Гштааде?
– Это невероятное ощущение. Трофеи показывают, сколько труда ты вкладываешь. Это отличный показатель того, что ты движешься в правильном направлении. Невозможно выигрывать титулы, если не побеждаешь регулярно. Осознание того, что я снова способен одерживать победы одну за другой, придаёт мне уверенности и ещё большего желания побеждать. Я хочу добиться большего. Хочу выжать из своего тела максимум, – приводит слова Циципаса L’Equipe.
- 20 июля 2026
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