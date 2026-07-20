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«Зверев, Фери, Димитров». Карен Хачанов принял участие в блиц-опросе об Уимблдоне-2026

«Зверев, Фери, Димитров». Карен Хачанов принял участие в блиц-опросе об Уимблдоне-2026
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, 26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов принял участие в блиц-опросе, посвящённом Уимблдону-2026.

– Лучший игрок турнира, кроме Синнера?
– Зверев.

– Новая звезда, появившаяся на турнире?
– Фери.

– Лучший камбэк?
– Димитров.

– Самый красивый матч Уимблдона?
– Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим.

– Главное разочарование?
– Наверное, то, что Андрей Рублёв проиграл в первом круге Сафиуллину.

– Самый неожиданный результат?
– То, что Фери был в полуфинале, – сказал Хачанов в видео, размещённом в телеграм-канале First & Red.

Чемпионом Уимблдона-2026 стал итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале турнира обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

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