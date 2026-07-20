«Зверев, Фери, Димитров». Карен Хачанов принял участие в блиц-опросе об Уимблдоне-2026

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, 26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов принял участие в блиц-опросе, посвящённом Уимблдону-2026.

– Лучший игрок турнира, кроме Синнера?

– Зверев.

– Новая звезда, появившаяся на турнире?

– Фери.

– Лучший камбэк?

– Димитров.

– Самый красивый матч Уимблдона?

– Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим.

– Главное разочарование?

– Наверное, то, что Андрей Рублёв проиграл в первом круге Сафиуллину.

– Самый неожиданный результат?

– То, что Фери был в полуфинале, – сказал Хачанов в видео, размещённом в телеграм-канале First & Red.

Чемпионом Уимблдона-2026 стал итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале турнира обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.