Марта Костюк снялась с турнира категории WTA-500 в Вашингтоне

11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США.

Также сегодня, 20 июля, стало известно о снятии с турнира итальянской теннисистки Жасмин Паолини, занимающей 15-е место в мировом рейтинге.

Теннис. Турнир WTA-500, Вашингтон, 2026 год. Обновлённый список участниц:

Джессика Пегула (США);

Элина Свитолина (Украина);

Наоми Осака (Япония);

Винус Уильямс (США);

Лейла Фернандес (Канада);

Диана Шнайдер (Россия);

Анна Калинская (Россия);

Мэдисон Киз (США);

Чжэн Циньвэнь (Китай);

Клара Таусон (Дания);

Эмма Наварро (США);

Анастасия Потапова (Австрия);

Энн Ли (США);

Ван Синьюй (Китай);

Александра Эала (Филиппины);

Кристина Букша (Испания);

Катержина Синякова (Чехия);

Джаниче Чен (Индонезия);

Людмила Самсонова (Россия)

Сара Бейлек (Чехия);

Магдалена Френх (Польша).