Марта Костюк снялась с турнира категории WTA-500 в Вашингтоне

11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США.
Также сегодня, 20 июля, стало известно о снятии с турнира итальянской теннисистки Жасмин Паолини, занимающей 15-е место в мировом рейтинге.
Теннис. Турнир WTA-500, Вашингтон, 2026 год. Обновлённый список участниц:
Джессика Пегула (США);
Элина Свитолина (Украина);
Наоми Осака (Япония);
Винус Уильямс (США);
Лейла Фернандес (Канада);
Диана Шнайдер (Россия);
Анна Калинская (Россия);
Мэдисон Киз (США);
Чжэн Циньвэнь (Китай);
Клара Таусон (Дания);
Эмма Наварро (США);
Анастасия Потапова (Австрия);
Энн Ли (США);
Ван Синьюй (Китай);
Александра Эала (Филиппины);
Кристина Букша (Испания);
Катержина Синякова (Чехия);
Джаниче Чен (Индонезия);
Людмила Самсонова (Россия)
Сара Бейлек (Чехия);
Магдалена Френх (Польша).