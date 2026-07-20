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Циципас рассказал, какие цели ставит перед собой на оставшуюся часть сезона

Циципас рассказал, какие цели ставит перед собой на оставшуюся часть сезона
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Чемпион Итогового турнира АТР — 2019, 51-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какие цели ставит перед собой на оставшуюся часть сезона-2026.

— Какие цели вы перед собой ставите?
— В этом году я хочу одолеть как минимум трёх игроков из топ-10. Это одна из моих целей. Ещё одна — выиграть турнир категории ATP-500. Но, наверное, первой задачей будет вернуться в топ-50. Мне очень хочется снова оказаться на этом уровне, – приводит слова Циципаса L’Equipe.

Ранее Циципас завоевал чемпионский титул на турнире в швейцарском Гштааде. Эта победа стала для грека первой за 16 месяцев.

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