Циципас рассказал, какие цели ставит перед собой на оставшуюся часть сезона

Чемпион Итогового турнира АТР — 2019, 51-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какие цели ставит перед собой на оставшуюся часть сезона-2026.

— Какие цели вы перед собой ставите?

— В этом году я хочу одолеть как минимум трёх игроков из топ-10. Это одна из моих целей. Ещё одна — выиграть турнир категории ATP-500. Но, наверное, первой задачей будет вернуться в топ-50. Мне очень хочется снова оказаться на этом уровне, – приводит слова Циципаса L’Equipe.

Ранее Циципас завоевал чемпионский титул на турнире в швейцарском Гштааде. Эта победа стала для грека первой за 16 месяцев.