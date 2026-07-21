Карлос Алькарас опубликовал фото с Вембаньямой с финала ЧМ-2026 по футболу

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал фото с французским баскетболистом Виктором Вембаньямой.

Фото: Личный архив Карлоса Алькараса

Алькарас и Вембаньяма присутствовали в качестве зрителей на прошедшем 19 июля финале чемпионата мира – 2026 по футболу в Нью-Йорке, США, между сборными Испании и Аргентины. Испанские футболисты с минимальным перевесом одержали победу в матче, в дополнительное время мяч забил Ферран Торрес.

Виктор Вембаньяма играет на позиции центрового в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс». В прошедшем сезоне француз получил награду «Лучший защитник» сезона-2025/2026, а его клуб вышел в финал НБА, где со счётом 1-4 уступил «Нью-Йорк Никс».