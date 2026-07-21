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«Я делаю это не ради себя». Рублёв — о своём благотворительном фонде

«Я делаю это не ради себя». Рублёв — о своём благотворительном фонде
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему организовал благотворительный фонд в помощь больным детям.

«Я встречаюсь с некоторыми детьми, которым мы помогаем. Я ездил в больницу, чтобы навестить их, встретиться с их родителями. Некоторые из них были в тяжёлой ситуации. А потом они показывают мне фотографии детей, и некоторые добились невероятного прогресса благодаря нашей помощи. Некоторые полностью восстанавливаются, и это просто потрясающе видеть. Они здоровы, и у них всё хорошо.

Это выглядит так, будто это два разных человека — когда видишь, насколько они больны, и что может произойти, если мы сможем им помочь. Я делаю это не ради себя, это не для того, чтобы сделать себя счастливым. Я просто рад за детей и семьи, которым мы можем помочь. Неважно, кто помогает — я, врачи, кто угодно. Мы все можем сыграть свою роль, но это невероятно, когда видишь их здоровыми после нашей помощи», – приводит слова Рублёва Tennis365.

Андрей Рублёв официально запустил свой благотворительный фонд в марте 2024 года. Организация сфокусирована на оказании медицинской и финансовой помощи детям, которые борются с тяжёлыми заболеваниями.

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