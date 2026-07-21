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«Теннисный мир нуждается в нём». Филиппуссис – о возвращении Карлоса Алькараса в тур

«Теннисный мир нуждается в нём». Филиппуссис – о возвращении Карлоса Алькараса в тур
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Финалист US Open – 1998 и Уимблдона-2003 австралийский теннисист Марк Филиппуссис высказался о возвращении испанца Карлоса Алькараса (третья ракетка мира) в теннисный тур после восстановления запястья правой руки.

«Я надеюсь, что он вернётся здоровым. Теннисный мир нуждается в нём.

Мне нравится наблюдать за ним, он невероятен в своей игре. Многократный чемпион «Большого шлема», был первой ракеткой мира. Я просто надеюсь, что он сможет восстановиться. Конечно, он не будет торопить процесс. Но когда речь идёт о запястье, это сложно. Я уверен, что он делает всё возможное, и надеюсь, что он скоро вернётся», – приводит слова Филиппуссиса Tennis365.

Напомним, Карлос не играет с 14 апреля — на турнире в Барселоне он получил серьёзную травму правого запястья. Из-за неё испанец был вынужден сняться с турнира ATP-500 в Барселоне, пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также не смог выступить на «Ролан Гаррос» — 2026 и Уимблдоне-2026.

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