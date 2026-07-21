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Анна Курникова опубликовала фото своих детей от Иглесиаса в футболках сборной Испании

Анна Курникова опубликовала фото своих детей от Иглесиаса в футболках сборной Испании
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Анна Курникова опубликовала на своей странице в соцсети фотографию своих старших детей в футболках сборной Испании по футболу.

На снимке позируют сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года), которых Курникова родила от популярного испанского певца Энрике Иглесиаса. Фото Анна сопроводила эмодзи сердца.

Фото: из личного архива Анны Курниковой

Ранее сборная Испании выиграла чемпионат мира 2026 года, в финале победив команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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