Анна Курникова опубликовала фото своих детей от Иглесиаса в футболках сборной Испании

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Анна Курникова опубликовала на своей странице в соцсети фотографию своих старших детей в футболках сборной Испании по футболу.

На снимке позируют сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года), которых Курникова родила от популярного испанского певца Энрике Иглесиаса. Фото Анна сопроводила эмодзи сердца.

Фото: из личного архива Анны Курниковой

Ранее сборная Испании выиграла чемпионат мира 2026 года, в финале победив команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.