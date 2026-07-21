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Фото: Анна Калинская следила за финалом ЧМ-2026 с трибун

Фото: Анна Калинская следила за финалом ЧМ-2026 с трибун
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала в социальных сетях фото с финала чемпионата мира 2026 года по футболу, который прошёл на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

Фото: из личного архива Анны Калинской

Фото: из личного архива Анны Калинской

Команда Аргентины в финале чемпионата мира со счётом 0:1 проиграла сборной Испании в дополнительное время. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Первым турниром Калинской после Уимблдона-2026 станут соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне, которые пройдут с 27 июля по 2 августа. Далее 27-летняя Анна сыграет в Торонто и Цинциннати.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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