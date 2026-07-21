«Стоял у корта и курил». Павлюченкова — о первом опыте работы с братом в качестве тренера

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о первом опыте работы с братом в качестве тренера.

«У меня Саша, старший брат, тренировал, я такие истории могу рассказать. Помните, когда коуч мог выйти на корт и сказать, куда играть? Это было моё любимое. Я даже смотрела игру только из-за этого. Я ждала этот момент, когда они пошлют друг друга…

Когда мы с Сашей были в Корее, мне было 18 лет, один из первых турниров, и я тогда играла с Винус [Уильямс]. И он стоял у корта, курил во время моего матча. Я выиграла первый сет 6:2, но чувствовала себя неуверенно. Я позвала его, а он стоит и говорит: «Нет». Я говорю: «Как нет? Иди сюда». Он: «Нет, не пойду». Еле вышел, чуть ли не с сигаретой в руке, и сказал: «Нет, что ты хочешь? Если перестанешь обсираться — выиграешь. Если не перестанешь — проиграешь». И ушёл. А я сижу такая… и всё, я проиграла матч, потому что, видимо, так и не перестала обсираться. Авторитет, тут его послать его не могла. Это было на начале моей карьеры», — сказала Павлюченкова в видео на YouTube-канале «Больше!».