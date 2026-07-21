Иванишевич — об Артюре Фисе: по своему потенциалу он игрок уровня топ-5

Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне успешный тренер Горан Иванишевич поделился мнением о работе с французским теннисистом Артюром Фисом.

«Я очень доволен. Это именно тот тип игрока, с которым мне хотелось работать. Он молод, один из самых талантливых теннисистов своего поколения. Его игра зрелищная, мощная, за ней приятно наблюдать. Жаль, что именно тогда, когда он набрал отличную форму, его остановили травмы. Но мы нашли правильных специалистов, которые помогают решить эти проблемы.

Он сыграл на Уимблдоне, конечно, мог выступить лучше, но уже хорошо, что вообще смог выйти на корт. Думаю, до конца года он способен войти в топ-10. Более того, я уверен, что по своему потенциалу он игрок уровня топ-5. Главное — оставаться здоровым», – приводит слова Иванишевича Jutarnji.hr.