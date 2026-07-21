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Панатта: теннису не хватает противостояния Синнера и Алькараса

Панатта: теннису не хватает противостояния Синнера и Алькараса
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Победитель одного турнира «Большого шлема» бывший итальянский теннисист Адриано Панатта высказался о предстоящем возвращении испанца Карлоса Алькараса в тур после травмы, отметив, что теннис многое теряет при отсутствии матчей между испанцем и итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Я жду его возвращения, искренне убеждён, что только когда они снова окажутся по разные стороны сетки — Синнер с одной стороны, Карлос с другой, — теннис вновь станет открытым противостоянием, той самой дуэлью, которую все ждут.

Сейчас этого нет, и иначе быть не может. Выиграв свой второй Уимблдон, Синнер показал, что он просто слишком силён для всех остальных. Он справился со Зверевым, который к тому времени выиграл турнир в Париже и поднялся на второе место мирового рейтинга, нанеся немцу 10-е поражение подряд. Спорту — не только теннису — необходимы принципиальные противостояния, чтобы оставаться максимально захватывающим», – приводит слова Панатты Corriera Dello Serra.

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