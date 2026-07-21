Карлос Алькарас посетил вечеринку Джастина Бибера в Нью-Йорке после финала ЧМ-2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал одним из звёздных гостей SKYLRK After Party, сообщает Just Jared.

Вечеринку в Нью-Йорке организовал популярный певец Джастин Бибер после финала чемпионата мира – 2026 по футболу. Бибер был одним из хедлайнеров шоу в перерыве финала ЧМ, который прошёл на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

Команда Аргентины в финале чемпионата мира со счётом 0:1 проиграла сборной Испании в дополнительное время. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Помимо Алькараса, в списке гостей вечеринки Бибера, в частности, также значатся Шакира, Тейяна Тейлор, Камила Кабельо, Кая Гербер, Яннис Адетокунбо, Кевин Харт.