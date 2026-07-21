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Карлос Алькарас посетил вечеринку Джастина Бибера в Нью-Йорке после финала ЧМ-2026

Карлос Алькарас посетил вечеринку Джастина Бибера в Нью-Йорке после финала ЧМ-2026
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал одним из звёздных гостей SKYLRK After Party, сообщает Just Jared.

Вечеринку в Нью-Йорке организовал популярный певец Джастин Бибер после финала чемпионата мира – 2026 по футболу. Бибер был одним из хедлайнеров шоу в перерыве финала ЧМ, который прошёл на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

Команда Аргентины в финале чемпионата мира со счётом 0:1 проиграла сборной Испании в дополнительное время. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Помимо Алькараса, в списке гостей вечеринки Бибера, в частности, также значатся Шакира, Тейяна Тейлор, Камила Кабельо, Кая Гербер, Яннис Адетокунбо, Кевин Харт.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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