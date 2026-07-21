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Елена Рыбакина поделилась фото с отдыха в Словакии

Елена Рыбакина поделилась фото с отдыха в Словакии
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фото с отдыха в Словакии.

Фото: Личный архив Елены Рыбакиной

Фото: Личный архив Елены Рыбакиной

«Небольшая перезагрузка», – написала Рыбакина в социальной сети.

На завершившемся Уимблдоне Рыбакина дошла до третьего круга, где сенсационно уступила бельгийке Элисе Мертенс — 6:7 (4:7), 1:6. В мае на «Ролан Гаррос» она проиграла во втором круге украинке Юлии Стародубцевой — 6:3, 1:6, 6:7 (4:10).

Наиболее крупной победой в сезоне-2026 для казахстанской теннисистки является чемпионство на Australian Open. Также в этом году Рыбакина выиграла «пятисотник» в Штутгарте.

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