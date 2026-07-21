Видео: Анна Калинская выполняет становую тягу в тренажёрном зале

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала в социальных сетях видео, на котором выполняет становую тягу в тренажёрном зале. Россиянка активно готовится к американской серии турниров.

Первым турниром Калинской после Уимблдона-2026 станут соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне, США, которые пройдут с 27 июля по 2 августа. Далее 27-летняя Анна планирует сыграть на «тысячниках» в Торонто и Цинциннати.

На Уимблдоне-2026 Анна Калинская дошла до третьего круга, где проиграла олимпийской чемпионке 2020 года, 14-й ракетке мира из Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (6:10).

Видео: перспективные российские теннисистки.