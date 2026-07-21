15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Анна Калинская выполняет становую тягу в тренажёрном зале

Видео: Анна Калинская выполняет становую тягу в тренажёрном зале
Комментарии

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала в социальных сетях видео, на котором выполняет становую тягу в тренажёрном зале. Россиянка активно готовится к американской серии турниров.

Первым турниром Калинской после Уимблдона-2026 станут соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне, США, которые пройдут с 27 июля по 2 августа. Далее 27-летняя Анна планирует сыграть на «тысячниках» в Торонто и Цинциннати.

На Уимблдоне-2026 Анна Калинская дошла до третьего круга, где проиграла олимпийской чемпионке 2020 года, 14-й ракетке мира из Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (6:10).

Материалы по теме
Звонарёва выиграла «челленджер»! Вера оставила без трофея двух молодых россиянок
Звонарёва выиграла «челленджер»! Вера оставила без трофея двух молодых россиянок

Видео: перспективные российские теннисистки.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android