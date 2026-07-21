«Было весело». Паула Бадоса опубликовала пост о своём выступлении на турнире в Яссах

Бывшая вторая, ныне 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала пост о своём выступлении на турнире категории WTA-250 в Яссах, Румыния.

Бадоса дошла до финала соревнований, с которого вынуждена была сняться при счёте 6:4, 4:0 в пользу 73-й ракетки мира из Египта Маяр Шериф. До этого матча Паула выиграла девять матчей подряд.

«К сожалению, меня подвело самочувствие, но неделя всё равно получилась хорошей. Спасибо, Яссы, было весело. На следующей неделе в Гамбурге – ещё один рывок… Спасибо всем моим болельщикам за поддержку, это очень много для меня значит. Люблю вас», – написала Бадоса на своей странице в соцсети.