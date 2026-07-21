«Было весело». Паула Бадоса опубликовала пост о своём выступлении на турнире в Яссах
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Бывшая вторая, ныне 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала пост о своём выступлении на турнире категории WTA-250 в Яссах, Румыния.
Бадоса дошла до финала соревнований, с которого вынуждена была сняться при счёте 6:4, 4:0 в пользу 73-й ракетки мира из Египта Маяр Шериф. До этого матча Паула выиграла девять матчей подряд.
Яссы. Финал
20 июля 2026, понедельник. 11:10 МСК
73
Маяр Шериф
М. Шериф
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|4
|
|0
93
Паула Бадоса
П. Бадоса
«К сожалению, меня подвело самочувствие, но неделя всё равно получилась хорошей. Спасибо, Яссы, было весело. На следующей неделе в Гамбурге – ещё один рывок… Спасибо всем моим болельщикам за поддержку, это очень много для меня значит. Люблю вас», – написала Бадоса на своей странице в соцсети.
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