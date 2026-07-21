Родившаяся в России чемпионка «Ролан Гаррос» официально стала представлять Чехию

Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» — 2026 17-летняя уроженка Москвы Алиса Октябрёва начала официально представлять Чехию на международном уровне. Сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) изменил профиль Октябрёвой, теперь возле имени спортсменки значится флаг Чехии.

Фото: сайт WTA

Октябрёва родилась в Москве, однако с одного года начала проживать в Чехии. Там же в четыре года она пошла в теннисную школу.

«Честно говоря, считаю себя чешкой – у меня и с русским поэтому проблемы, в Праге школа, друзья, тренеры – всё на чешском. Для меня Прага – дом. Возвращаться домой – значит, ехать в Прагу. Тренироваться там не всегда просто из-за погоды, но всё равно это навсегда мой дом. В России за всю жизнь я была только один раз – на турнире до 14 лет Christmas Cup», — ранее говорила Октябрёва Sports.ru.