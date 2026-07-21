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Елена Приданкина — Панна Удварди, результат матча 21 июля 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA-250 Гамбург

Елена Приданкина проиграла в стартовом матче турнира WTA-250 в Гамбурге
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184-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина проиграла в стартовом матче турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия) представительнице Венгрии Панне Удварди (71-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

Гамбург (ж). 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 11:10 МСК
Елена Приданкина
184
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Панна Удварди
71
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Елена Приданкина выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать один из двух брейк-пойнтов, заработанных в игре. Панна Удварди сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Гамбурге Панна Удварди сыграет с победительницей встречи Паула Бадоса (Испания) – Катажина Кава (Польша).

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