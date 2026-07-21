Елена Приданкина проиграла в стартовом матче турнира WTA-250 в Гамбурге
Поделиться
184-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина проиграла в стартовом матче турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия) представительнице Венгрии Панне Удварди (71-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.
Гамбург (ж). 1-й круг
21 июля 2026, вторник. 11:10 МСК
184
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
71
Панна Удварди
П. Удварди
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Елена Приданкина выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать один из двух брейк-пойнтов, заработанных в игре. Панна Удварди сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира в Гамбурге Панна Удварди сыграет с победительницей встречи Паула Бадоса (Испания) – Катажина Кава (Польша).
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2026
-
13:35
-
13:21
-
13:20
-
13:00
-
12:34
-
11:48
-
11:34
-
11:06
-
10:34
-
10:27
-
10:12
-
10:03
-
09:48
-
09:41
-
09:31
-
09:24
-
09:19
-
00:43
-
00:24
-
00:22
- 20 июля 2026
-
23:48
-
23:31
-
23:06
-
22:47
-
22:18
-
22:18
-
21:59
-
20:26
-
19:13
-
19:08
-
18:55
-
18:54
-
18:34
-
18:28
-
18:19