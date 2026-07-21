15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер назвал одного из самых добродушных игроков в туре

Янник Синнер назвал одного из самых добродушных игроков в туре
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высоко оценил норвежца Каспера Рууда как личность.

«Каспер — игрок, с которым все отлично ладят. Он один из самых добродушных теннисистов, и мне он нравится за свою невероятную скромность. К тому же он потрясающий теннисист. У него мощнейший форхенд — один из самых сильных в туре, да и подаёт он порой очень мощно, поэтому играть против него крайне непросто», — сказал Синнер в видео на YouTube-канале ATP Tour.

27-летний Рууд — бывшая вторая, ныне 13-я ракетка мира, трёхкратный финалист мэйджоров, чемпион 14 турниров на уровне ATP.

Материалы по теме
Янник Синнер превзошёл Ллейтона Хьюитта по числу недель в статусе первой ракетки мира
Материалы по теме
Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн
Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android