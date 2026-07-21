Янник Синнер назвал одного из самых добродушных игроков в туре

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высоко оценил норвежца Каспера Рууда как личность.

«Каспер — игрок, с которым все отлично ладят. Он один из самых добродушных теннисистов, и мне он нравится за свою невероятную скромность. К тому же он потрясающий теннисист. У него мощнейший форхенд — один из самых сильных в туре, да и подаёт он порой очень мощно, поэтому играть против него крайне непросто», — сказал Синнер в видео на YouTube-канале ATP Tour.

27-летний Рууд — бывшая вторая, ныне 13-я ракетка мира, трёхкратный финалист мэйджоров, чемпион 14 турниров на уровне ATP.