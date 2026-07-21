Стаббс — об Алькарасе: главное для него сейчас — вернуться на корт и бить по мячу

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс поделилась мнением о физической форме испанца Карлоса Алькараса в преддверии его возможного возвращения на корт после трёхмесячного отсутствия в туре из-за травмы запястья.

«Он находится в США и, по слухам, собирается попробовать сыграть в Цинциннати. Если это так, я не могу представить, что он вернулся бы в Испанию после чемпионата мира по футболу. Думаю, он бы сосредоточился на тренировках на харде где-нибудь и готовился к Цинциннати. Для теннисных болельщиков по всему миру будет огромным облегчением увидеть его возвращение и снова увидеть его на корте.

Его физическая форма должна быть хорошей, потому что при травме запястья в определённой степени можно выполнять практически любые упражнения.

Он не будет поднимать ничего над головой, но его ноги наверняка продолжали получать нагрузку, поэтому физически он должен быть в порядке. Главное для него сейчас — вернуться на теннисный корт и начать бить по мячу. Надеюсь, это произойдёт», – приводит слова Стаббс Tennis Head.