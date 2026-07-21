Диана Шнайдер показала подборку фото из Москвы, она посетила концерт Егора Крида

Серебряный призёр Олимпиады-2026 в парном разряде 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер опубликовала в социальных сетях подборку своих фотографий с отдыха в Москве.

Фото: из личного архива Дианы Шнайдер

Фото: из личного архива Дианы Шнайдер

Фото: из личного архива Дианы Шнайдер

Фото: из личного архива Дианы Шнайдер

На одной из них Шнайдер позирует со своим младшим братом Львом на концерте Егора Крида в «Лужниках».

Фото: из личного архива Дианы Шнайдер

Фото: из личного архива Дианы Шнайдер

Первым турниром Шнайдер после Уимблдона-2026 станут соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне, США, которые пройдут с 27 июля по 2 августа. Далее 22-летняя Диана планирует сыграть на «тысячниках» в Торонто и Цинциннати.

На Уимблдоне Шнайдер со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла соотечественнице Людмиле Самсоновой во втором круге.