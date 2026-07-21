Фото: Александр Зверев отдыхает со своей девушкой на яхте

София Томалла, девушка олимпийского чемпиона 2020 года, чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026 второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева, опубликовала в социальных сетях совместное фото с возлюбленным с их отдыха на яхте.

Фото: из личного архива Софии Томаллы

На прошедшем Уимблдоне-2026 Зверев дошёл до финала (впервые в карьере), где со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6 проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

София Томалла родилась в известной семье. Её родители — Симона Томалла и Андре Веттерс — актёры. Сама София успешно выступает в роли телеведущей. О её романтических отношениях со Зверевым стало известно осенью 2021 года.